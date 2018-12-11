Клиника эстетической косметологии | Is Clinic | Москва
 
Лазерная эпиляция живота в IS CLINIC

Клиника эстетической косметологии

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40%
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Ежедневно     I    с 10:00 до 22:00

Косметология

Инъекционная и аппаратная косметология 

Лазерная шлифовка на аппарате Dermablate MCL 31, инъекции: мезотерапия, контурная пластика, биоревитализация, ботулинотерапия и др.

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косметология цао москва — IS CLINIC
SMAS-лифтинг тела | ЦАО Москва | IS CLINIC

Похудение

Подтяжка и скульптурирование лица и тела

SMAS-лифтинг ULTRAFORMER III вызывает микрокоагуляцию дермы и микроуменьшение подкожного жира для превосходной подтяжки.

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Эпиляция

Лазерная эпиляция 

Мы проводим лазерную эпиляцию на самом современном оборудовании: CANDELA и Soprano. Максимальное число процедур не превышает 8.

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Лазерная эпиляция Москва — IS CLINIC
 

Приходите в гости

Адрес

Шлюзовая набережная, 2А

Москва

Для связи

+7 (980) 079-55-86

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