Клиника эстетической косметологии | Is Clinic | Москва

Косметологическая клиника
Ежедневно I с 10:00 до 22:00
Косметология
Инъекционная и аппаратная косметология
Лазерная шлифовка на аппарате Dermablate MCL 31, инъекции: мезотерапия, контурная пластика, биоревитализация, ботулинотерапия и др.
Похудение
Подтяжка и скульптурирование лица и тела
SMAS-лифтинг ULTRAFORMER III вызывает микрокоагуляцию дермы и микроуменьшение подкожного жира для превосходной подтяжки.
Эпиляция
Лазерная эпиляция
Мы проводим лазерную эпиляцию на самом современном оборудовании: CANDELA и Soprano. Максимальное число процедур не превышает 8.